Dereli'de Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dereli'de Bayram Yoğunluğu

Dereli\'de Bayram Yoğunluğu
01.06.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Dereli yaylaları ve turizm mekanları ziyaretçi akınına uğradı.

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki yaylalar ve turizm mekanlarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Şenliklioğlu, yaptığı açıklamada, bayram nedeniyle ilçeye gelen ziyaretçilerin Kümbet, Bektaş ve Kulakkaya yaylaları başta olmak üzere Mavi Göl ile Göksu travertenlerine ilgi gösterdiklerini belirtti.

Yörenin güzelliklerini ziyaretçilerle birlikte yaşadıklarını dile getiren Şenlikoğlu, "Bu bayram tatilinde de bölgeye yoğun ilgi gösterildi. Yerli ve yabancı turistleri yine Dereli'de ağırladık. Her geçen yıl turizm hareketliliği artıyor." dedi.

Ahşap evleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Gölyanı yaylası da bayramda ziyaretçilerini ağırladı.

Yaylayı ziyaret eden Esra Menteşe, "Biz böyle yerleri daha çok İsviçre'de görüyorduk. İlk defa geldik. Doğası, gölü, ormanı, yeşili ve havası harika. Sosyal medyada paylaştık. Giresun'da böyle doğa harikası bir yer olduğunu görenler çok şaşırdı. Herkese tavsiye ediyoruz." dedi

Hayrettin Taş ise yaylada keyifli zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Her yeri ayrı bir manzara sunuyor. Doğanın içinde harika bir yer." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kazım Zeki Şenlikoğlu, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Belediye, Dereli, Turizm, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dereli'de Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Dev toz bulutu Hindistan’da bir kenti yuttu Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

15:35
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
15:31
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
15:28
Altında 8 bin TL için tarih verildi
Altında 8 bin TL için tarih verildi
14:52
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:46:14. #7.13#
SON DAKİKA: Dereli'de Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.