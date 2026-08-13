Derenin Aniden Taşması Kamerada
Giresun'da dere su seviyesinin yükselmesi anı cep telefonuyla kaydedildi, aileyi etkiledi.
SELİN GELİŞ ANI KAMERADA
Giresun'un Görele ilçesinde Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca'nın yaşamını yitirdiği, baba Mehmet Kırca'nın son anda sudan kurtulduğu derede, su seviyesinin aniden yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, deredeki suyun farklı noktalardan aniden çamurlaşarak denize doğru hızla aktığı anlar yer aldı.
Kaynak: DHA
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