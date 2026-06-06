Dereye Düşen Çocuk İtfaiye ile Kurtarıldı - Son Dakika
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Dereye Düşen Çocuk İtfaiye ile Kurtarıldı

Dereye Düşen Çocuk İtfaiye ile Kurtarıldı
06.06.2026 18:46
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Bartın'da dereye düşen E.T. (12), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı; sağlık durumu iyi.

BARTIN'da dereye düşen topunu almak için suya girip, akıntıya kapılan E.T. (12), ikiz kardeşinin yardım istemesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, Okçular köyündeki dere kenarında meydana geldi. E.T, ikiz kardeşi ile dere kenarına top oynamaya gitti. Dereye düşen topu almak için suya giren E.T., derenin debisinin yüksek olması nedeniyle akıntıya kapıldı. E.T.'nin derede akıntıyla uzaklaştığını gören ikiz kardeşi, köydeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, derede akıntıya kapılan çocuğu halat yardımıyla kurtararak kıyıya çıkardı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan E.T., daha sonra tedbir amaçlı ambulans ile Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Kurtarma, İtfaiye, Güncel, Bartın, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dereye Düşen Çocuk İtfaiye ile Kurtarıldı - Son Dakika

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