Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası Sakarya'da Bulundu

Okyanusların 'şampiyonu' Sakarya'da ölü olarak sahile vurdu

Dünyadaki en büyük sürüngenlerden biri olan deri sırtlı deniz kaplumbağası, Karasu sahiline vurdu

SAKARYA - Pasifik Okyanusu, Atlas, Hint ile Akdeniz'de görülen, dünyadaki en büyük sürüngenlerden biri olan ve 'şampiyon' olarak da adlandırılan deri sırtlı deniz kaplumbağası, ölü olarak Sakarya'nın Karasu sahilinde bulundu.

Dünyadaki en büyük sürüngenlerden birisi olarak bilinen ve Pasifik Okyanusu, Atlas, Hint ile Akdeniz'de görülen deri sırtlı deniz kaplumbağası, Sakarya'nın Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi mevkiinde sahilde ölü olarak bulundu. Geçtiğimiz senelerde ilk kez İstanbul Boğazı'nda görülen bu hayvanın boyu 3 metreye ve kilosu 900 kilograma kadar ulaşabildiği, Pasifik Okyanusu, Atlas, Hint ile Akdeniz'de görülüyor. Sahilde vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunan deri sırtlı deniz kaplumbağası, okyanuslarda en derine dalan ve en büyük mesafeleri kat eden "şampiyon" kaplumbağa olarak ta biliniyor.