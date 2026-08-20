Derik\'teki TIR Faciasının 4. Yıl Dönümünde Mevlit Programı Düzenlendi

MARDİN'in Derik ilçesinde, 2 TIR'ın araçlara ve yayalara çarptığı, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 sivilin de hayatını kaybettiği kazanın 4'üncü yıl dönümünde mevlit programı düzenlendi.

Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında 20 Ağustos 2022'de meydana gelen ilk kazada, Yunus Şataflı yönetimindeki 73 SN 384 plakalı gübre yüklü TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11), İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) hayatını kaybetti. Bu kazadan 33 dakika sonra ise yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, kaza yerinde toplanan kalabalığın arasına daldı. Kazada olay yerindeki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu; Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17) ve Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Toplamda 21 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı. 11 araç ve 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu. Her iki TIR sürücüsü tutuklandı; Umut Gündüz 20 Haziran 2023'te, Yunus Şataflı ise 5 Aralık 2023'teki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

4'ÜNYIL YIL DÖNÜMÜNDE MEVLİT OKUTULDU

Kazanın 4'üncü yıl dönümünde Derik Kaymakamlığı koordinasyonu ve Mardin Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Programa İlçe Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Bozlak, İlçe Jandarma Komutan Binbaşı İlker Karaalp, siyasi parti temsilcileri ile kazada ölenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programla dualarla sona erdi. Mevlit programına katılanlara Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan lokma tatlısı ve su ikram edildi.

'O GÜN MATEM GÜNÜYDÜ'

Kazada hayatını kaybeden Avukat Baran Açan'ın babası Ramazan Açan, "20 Ağustos 2022 yılında ilçemizde meydana gelen elim kaza, katliam gibi kazadır diyebiliriz. 21 insanımız bu katliam gibi kazada vefat etmiştir. Bugün ilçe Kaymakamlığımız himayelerinde bu 21 insanımızın adına Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camisinde Mevlid-i Şerif okundu. Gerçekten o gün Derik matem günüydü" dedi.