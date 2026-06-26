Derik ve Kızıltepe\'de Yangınlar

Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde saman yüklü tır ile traktörde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Derik ilçesinin kırsal Başaran Mahallesi'nde bir tarlada dorsesine saman yüklenen tırda ve Kızıltepe ilçesinin Büyükboğaziye Mahallesi'nde tarlada bulunan traktörde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda tır ve traktör kullanılamaz hale geldi.