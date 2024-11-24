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Derin Teknoloji İşbirliği

Derin Teknoloji İşbirliği

Türkiye Derin Teknoloji Vakfı ve BTM işbirliği ile girişimcilere 18 alanda destek sunulacak.

24.11.2024 11:16
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Türkiye'de inovasyon ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak yeni bir işbirliğine imza atıldı.

Türkiye Derin Teknoloji Vakfı ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) arasında imzalanan protokol, Türkiye'nin derin teknoloji alanındaki kapasitesini artırmayı ve girişimcileri desteklemeyi hedefliyor. İki kuruluş ortak projeler ve etkinliklerle teknoloji odaklı girişimlerin ulusal ve uluslararası sahnede yer almasını sağlayacak.

BTM'nin İstanbul'daki yerleşkesinde düzenlenecek etkinliklerle, girişimcilere 18 farklı derin teknoloji başlığında destek sunulacak. Fikir aşamasından ticarileştirme süreçlerine kadar her aşamada girişimcilerin yanında olacak bu işbirliği, yalnızca bireysel başarıları artırmakla kalmayacak, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık ve ekonomik kalkınma hedeflerine de katkı sunacak.

Derin teknoloji girişimciliği, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedefleriyle doğrudan örtüşen stratejik bir alan olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesini artırmayı hedefleyen bu protokol, özellikle ticarileştirme süreçlerinde girişimcilere yol gösterecek.

Protokol kapsamında 18 ana başlıkta destek sunulacak. Yapay zeka, büyük veri analitiği, biyoteknoloji, kuantum teknolojisi, yenilenebilir enerji, robotik ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda girişimciler, küresel standartlarda çalışmalar ortaya koyma fırsatı bulacak. Eğitimlerden mentorluk programlarına, yatırımcı eşleştirmelerinden ofis imkanlarına kadar geniş bir hizmet ağıyla girişimciler desteklenecek.

Bu işbirliğinin, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatını artırması ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesi yoluyla Türkiye ekonomisine milyarlarca liralık katkı sağlaması amaçlanıyor. Ayrıca yenilikçi teknolojilerin yerli üretimi, nitelikli iş gücü yetiştirilmesine olanak tanırken, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini de artıracak.

Geleceğe yatırım

Türkiye Derin Teknoloji Vakfı Başkanı Uğur Coşkun, protokolle ilgili şunları kaydetti:

"Teknoloji bağımsızlığı, bir ülkenin stratejik gücünü ve küresel rekabet edebilirliğini belirleyen temel unsurlardan biridir. Türkiye Derin Teknoloji Vakfı olarak bu bağımsızlık yolunda girişimcilere destek vermeyi, girişimlerini küresel standartlara taşıyarak ülkemizin teknolojik altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. BTM ile başlattığımız bu işbirliği, sadece bir destek projesi değil, aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırımdır. Bu sayede, derin teknoloji alanındaki girişimlerin uluslararası pazarda kendine yer bulmasını sağlayacağız."

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da işbirliğinin kapsamına ilişkin, "BTM, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine yıllardır yön veren bir merkez olarak, bu yeni protokol doğrultusunda derin teknoloji girişimlerine desteğini çeşitlendirecek. Türkiye Derin Teknoloji Vakfı ile yaptığımız bu işbirliği, girişimcilerimizi ulusal sınırların ötesine taşıyacak bir platform sunacak. Fikir aşamasından yatırıma, ticarileştirmeden uluslararası büyümeye kadar her adımında girişimcilerimize eşlik edeceğiz. Türkiye'nin geleceği inovasyona dayalı girişimcilik anlayışında yatıyor, biz de bu geleceğe öncülük etmekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Teknolojiyi tüketen değil üreten Türkiye

Türkiye Derin Teknoloji Vakfı ve BTM'nin işbirliği Türkiye'nin yalnızca teknolojiyi tüketen değil, aynı zamanda üreten ve yönlendiren bir ülke olma yolundaki çabasına katkı amaçlıyor.

2017'de İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan BTM, bugüne kadar 10 binden fazla girişimciye ve 6 binden fazla girişime ev sahipliği yaptı. Girişimcilere sunduğu mentorluk, eğitim ve yatırımcı ağı gibi desteklerle dikkati çeken merkez, uluslararası alanda da başarılara imza attı.

BTM'nin destek programları, girişimciler için yalnızca maddi katkı sağlamıyor, aynı zamanda onları bilgiye dayalı bir ekosisteme entegre ediyor. İTO'nun 81 meslek komitesine erişim imkanı, girişimcilere hem müşteri hem de yatırımcı bulma fırsatı sunuyor. Model, girişimcilere alanlarında uzman kişilerden geri bildirim alarak girişimlerini geliştirme imkanı tanıyor.

Türkiye Derin Teknoloji Vakfı ise yapay zeka, biyoteknoloji, kuantum teknolojisi ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda fark yaratmayı hedefleyen bir misyonla faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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