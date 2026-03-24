Derince\'de Müstakil Evde Yangın

Kocaeli'nin Derince ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Fatih Sultan Mahallesi Hamiyet Sokak'taki 2 katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında evin üst katı ve çatısı kullanılamaz hale geldi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?