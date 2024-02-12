DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı

DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri (DERİTEKS) Sendikası Genel Başkanı Makum Alagöz, İzmir'de bir fabrikada silahla yaralandı. Alagöz ve beraberindeki heyet, Akar Tekstil'e ziyaret gerçekleştirdiği sırada iş yeri sahibinin kardeşi tarafından tabancayla ateş açıldı. Yaralanan Alagöz hastaneye kaldırıldı ve saldırgan polis tarafından yakalandı. Sendika, saldırıyı kınayarak Alagöz'ün hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

12.02.2024 17:31  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri (DERİTEKS) Sendikası Genel Başkanı Makum Alagöz, İzmir'de bir fabrikada silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alagöz ve beraberindeki heyet Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Akar Tekstil'e ziyaret gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında iş yeri sahibinin kardeşi O.A, tabancayla Alagöz'e ateş açtı.

Yaralanan Alagöz, hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra uzaklaşan O.A. polis ekiplerince yakalandı.

Sendikadan açıklama

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sendikanın toplu sözleşmeli iş yeri Akar Tekstil'e işçilerin talebi üzerine gidildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşme esnasında Genel Başkanımız Makum Alagöz'e silahlı saldırıda bulunulmuştur. Sendika yönetici ve çalışanlarımızdan Örgütlenme Daire Başkanı Binali Tay, Genel Koordinatör Engin Çelik yara almadan kurtulmuştur. Genel Başkanımız Makum Alagöz'ün hayati tehlikesi bulunmamakta olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İşçi sınıfına dönük bu saldırıyı kınıyoruz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Sendika, İzmir, Saldırı, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:13:38. #1.13#
SON DAKİKA: DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement