DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri (DERİTEKS) Sendikası Genel Başkanı Makum Alagöz, İzmir'de bir fabrikada silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alagöz ve beraberindeki heyet Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Akar Tekstil'e ziyaret gerçekleştirdi.
Görüşme sırasında iş yeri sahibinin kardeşi O.A, tabancayla Alagöz'e ateş açtı.
Yaralanan Alagöz, hastaneye kaldırıldı.
Olaydan sonra uzaklaşan O.A. polis ekiplerince yakalandı.
Sendikadan açıklama
Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sendikanın toplu sözleşmeli iş yeri Akar Tekstil'e işçilerin talebi üzerine gidildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Görüşme esnasında Genel Başkanımız Makum Alagöz'e silahlı saldırıda bulunulmuştur. Sendika yönetici ve çalışanlarımızdan Örgütlenme Daire Başkanı Binali Tay, Genel Koordinatör Engin Çelik yara almadan kurtulmuştur. Genel Başkanımız Makum Alagöz'ün hayati tehlikesi bulunmamakta olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İşçi sınıfına dönük bu saldırıyı kınıyoruz."
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