Dermer, Trump'la Ateşkesi Görüştü - Son Dakika
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Dermer, Trump'la Ateşkesi Görüştü

İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer, Trump'la Gazze ve Lübnan'daki durum hakkında görüştü.

12.11.2024 12:17
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İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile Lübnan'da olası ateşkes ve Gazze'ye saldırılara ilişkin tutumunu görüştü.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un adı açıklanmayan iki İsrailli ve görüşmeye ilişkin bilgi sahibi iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Dermer, Trump'la Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı görüşmede Lübnan'da olası ateşkesi ve Gazze'ye saldırıları ele aldı.

İsrailli yetkililer, Dermer'in görüşmedeki amacının "Trump göreve başlayana kadar İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'a ilişkin gelecek iki aylık süreçteki planını iletmek" olduğunu söyledi.

ABDli yetkililer ise İsraillilerin Trump'ın nabzını ölçmek istediği konular arasında "Lübnan'daki ateşkes çabaları, saldırıların sona ermesinin ardından Gazze'ye yönelik planı ve İsrail- Suudi Arabistan normalleşmesi" olduğunu ifade etti.

Axios'a konuşan ABD'li yetkili, "İsraillilerin aydınlığa kavuşturmak istedikleri konulardan biri, Trump'ın 20 Ocak'tan önce çözülmesini istediği ve İsraillilerin kendisini beklemesini tercih ettiği konuların neler olduğu." ifadesini kullandı.

Dermer'in Jared Kushner ile de bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail'de Stratejik İşler Bakanlığına getirilmeden önce İsrail'in Washington Büyükelçisi olarak görev yapan Dermer, Trump yönetimi ile çalışmıştı.

Dermer, Blinken ile ABD yönetiminin Gazze'deki insani krize ilişkin uyarısını görüştü

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'la görüşmesinin ardından Washington'a geçen ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Dermer, Biden yönetiminin İsrail'e, 13 Kasım'a kadar Gazze'deki insani durumu iyileştirmesi uyarısını ele aldı.

ABD yönetimi, geçen ay İsrail hükümetinden 30 gün içinde Gazze'deki insani durumu "iyileştirmek için harekete geçmesini" istemişti.

ABD yönetiminin İsrail'in saldırı altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani krizin bir ay içinde iyileştirilmesini sağlamaması halinde Tel Aviv'e silah ambargosu uygulayacağı konusunda uyardığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dermer, Trump'la Ateşkesi Görüştü - Son Dakika

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