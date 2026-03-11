Dervişoğlu, Akarca'yı TBMM'de kabul etti

(ANKARA) – İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) biraraya geldi.

