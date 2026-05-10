Dervişoğlu Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'ı Ziyaret Etti

(İZMİR) - İYİ Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anneler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.
Ziyarette Dervişoğlu'na eşi Nahide Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ve partililer eşlik etti.
Dervişoğlu'nun Anıt Mezar'a gelmesinin ardından Zebey Hanım için dua edildi. Duanın ardından Dervişoğlu, Zübeyde Hanım'ın mezarına kırmızı karanfil bıraktı.
Anıt Mezar'daki programın ardından Dervişoğlu, esnaf ziyareti yapmak üzere alandan ayrıldı.
