Dervişoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura'ya taziye mesajı paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura için taziye mesajı yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'e iki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet eden, siyaset hayatımızın kıymetli isimlerinden Dr. Burhan Özfatura'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."