Dervişoğlu: İran halkının geleceğini kendi azim ve kararı belirlemeli

'BU SÜRECİN SONUNDA YÜKÜN ALTINDA KALACAKLARI KANAATİNİ TAŞIYORUM'

Şırnak'taki programının ardından Batman'a geçen İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, gazetecilerle bir araya geldi. Parti binasında gerçekleşen buluşmada konuşan Dervişoğlu, "Bir terör örgütünün yol göstericiliğinde gerçekleştirilmiş bir sürecin ülkemize getireceği bir fayda olmayacağı kanaatini taşıyorum" dedi.

Dervişoğlu, "Birçok insanın benimle ortak düşündüğü kanaatini taşıyorum. Ben terörsüz Türkiye sürecine karşı değilim. Teröre elbette ki, herkesin bir mesafesi olması gerekir. Terörle mücadelede ile ilgili görüş ve kanaatlerimi de bu zamana kadar her yerde her fırsatta ifade ettim. Bir terör örgütünün yol göstericiliğinde gerçekleştirilmiş bir sürecin ülkemize getireceği bir fayda olmayacağı kanaatini taşıyorum. Zaten şimdi biliyorsunuz komisyon raporunu yazdı. Meclis Başkanı, Meclis'te bir takım yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ve bu yasal düzenlemelerin Meclis gündemine bayramdan hemen sonra gelmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca burada Meclis üzerine düşen fonksiyonu ifa etmezse, görevini yapmazsa sivil siyasetin bunun altında kalacağına dair aba altından sopa gösteriyor. Ben bu yanlış yol haritasını tercih edenlerin aslında bu sürecin sonunda yükün altında kalacakları kanaatini taşıyorum. Bir sorunun çözümü üzerine bir komisyon toplandı. O komisyona biz katılmadık ama orada neler konuşulduğunu biliyoruz. Vatandaşın sorunu ile ilgili herhangi bir şey konuşulmadı. Türkiye'nin tartışılmaz değerlerini tartışma masasına yatıran bir takım adımlar atıldı. Terör örgütüne mensup olanlar ile terör örgütünün başının özgürlüğünün konuşulduğu yerde vatandaşın sorunlarının gündeme gelmesi öyle zannedildiği kadar kolay bir iş değil" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE TERÖRİSTLER KONUŞULDU'

Terörsüz Türkiye'de teröristlerin konuşulduğunu söyleyen Dervişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ve onlara verilecek haklar ve avantajların ne olacağına dair bir takım açılımlar yapıldığına şahit oluyoruz. Bu bölgede sessiz tanıklarımız var bizim. Duvarlarda resimleri olan şehitlerimiz var. Az önce sözlerimin başında söyledim bir şehit ailesinin evinde iftar yapacağım diye. Ayrıca bu bölgede terörle mücadele eden insanlarımız var bizim. Elbette ki güllük gülistanlık bir hayatımız olsun arzusundayız. Terörün sorumlusu burada bulunan bizler değiliz. Terörü çıkaranların kimler olduğu, hangi amaçları taşıdığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Şimdi ona karşı direnç gösteren vatandaşı savunmasız ve korumasız bırakacak bir takım adımların atılması bazı çevreleri şımartır bazı çevreleri de doğal olarak üzer. Bu noktadan bakıldığında herkesin sorumlulukla hareket etmesi lazımdır. Eğer mesele birilerine özgürlük tanımaksa bu ülkeyi yönetenlerin bunu yapacak yetkisi var. Böyle kötü bir suça vatandaşın yüreğini yaralayacak bir adıma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alet edilmiş olması halini de doğrusunu isterseniz üzüntüyle karşılıyorum ve vatandaşın yüreğini incitecek kararları almaktan azami ölçüde uzak durmaya da davet ediyorum bu işin sorumluluğunu üstlenenlere. Torunlarına harçlık veremeyen dedelerin, büyük annelerin hüznünü izliyoruz televizyonlarda. Bu milletin birliği, beraberliği, kardeşliği için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,