Dervişoğlu'ndan Atatürk Anması

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(ANKARA)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı. Dervişoğlu,"Herkesi bir dakikalık dik duruşa davet ediyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Dervişoğlu'nun seslendirdiği videoda şu ifadeler yer aldı:

"Tıpkı Çanakkale'deki gibi. Conk Bayırı'nda Kocatepe'deki gibi. Sakarya'da Dumlupınar'daki gibi. Toroslar'da tüten ocağa baktığı Samsun'dan yedi düvele meydan okuduğu gibi. Tıpkı 30 Ağustos'ta 9 Eylül'deki gibi. Gafletin, dalaletin hatta hıyanetin karşısında durduğu gibi. Herkesi bir dakikalık dik duruşa davet ediyoruz"