Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Tepki

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Atatürk'ün kurduğu Meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal'in mirasçıları konuşabilir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, X hesabından, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bugün partisinin grup toplantısında yaptığı "Terörist başının tecriti kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grubunda konuşsun, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'Umut Hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" açıklamasını eleştirdi.

Dervişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk'ün kurduğu Meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal'in mirasçıları konuşabilir. Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir. Gün, Türkiye Cumhuriyetini, Türk milletini, Türk vatanını ve Türk bayrağını koruyup kollamak günüdür. Muhtaç olduğumuz kudretin kaynağı ise bellidir. Yarını bekleyin. Herkesin maskesini indireceğiz."