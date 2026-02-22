Dervişoğlu'ndan Bursaspor'a Destek Ziyareti - Son Dakika
Son Dakika

Dervişoğlu'ndan Bursaspor'a Destek Ziyareti

Dervişoğlu\'ndan Bursaspor\'a Destek Ziyareti
22.02.2026 19:58
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret ederek destek mesajı verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa spor Kulübünü ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu, ziyaret kapsamında Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ile bir araya geldi.

Burada açıklamada bulunan Dervişoğlu, Bursaspor'un Türk futbol tarihinde önemli yeri bulunduğunu, Türkiye'de şampiyon olan 6 kulüpten biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi de önemli turnuvalarda başarıyla temsil etmiş yüz akımız bir spor kulübü. Bursaspor, geride bıraktığımız dönem içerisinde birtakım talihsizlikler yüzünden şimdi 2. Lig'de ama inanıyorum ki bu yıl ligi başarıyla göğüsleyecek ve 1. Lig'e yükselecek. Önümüzdeki yıl içerisinde de Bursaspor'u Süper Lig'de göreceğiz ve hak ettiği yerde izlemeye devam edeceğiz. Ben öncelikle misafirperverliğiniz ve kadirşinaslığınız için teşekkür ederim."

Bursa'ya iftar programı vesilesiyle geldiğini aktaran Dervişoğlu, Bursaspor'u tribünde de izlemek üzere yeniden şehre geleceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bursaspor, İYİ Parti, Güncel

Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan Bursaspor'a Destek Ziyareti - Son Dakika

SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan Bursaspor'a Destek Ziyareti - Son Dakika
