Dervişoğlu'ndan CHP Açıklaması

25.05.2026 17:52
İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'deki sorunların çözümünde kurumsal bütünlüğe inandıklarını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Dün milletimizi üzen gelişmelerin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisinde ortaya çıkan tüm sorunların kurumsal bir bütünlük içinde aşılacağına olan inancımızı ifade etmek isterim." dedi.

Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'de yaşanan gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin, milletinin tercih hakkının elinden alınabileceği bir yola itilmek istendiğini öne süren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler bugün başımızı kuma gömmüyorsak, selden kütük kapmanın derdine düşmüyorsak sebebi İYİ Partinin kuruluş süreci, ilkeleri ve değerleridir. Bu süreçten doğan sorumluluklarımızdır. Dahası, bugüne kadar dile getirdiğimiz endişelerin ve yaptığımız uyarıların her birinin adım adım gerçekleşmiş olmasıdır. Bizler sadece kendi tarlasını değil, memleketin her karış toprağını dert edenleriz. Dün böyleydik, bugün böyleyiz, yarın da böyle olacağız. Derdimiz kendimiz değil, milletimiz olmaya devam edecek."

Dervişoğlu, milletin siyasi çalkantılar ve hukuksuzluğun yol açtığı bedellere mahkum olmadığını vurgulayarak, demokrasi ve hukukta yaşanan her sarsıntının ülkenin geleceğine yeni ipotekler koyduğunu ifade etti.

Siyaseten kimi zaman ayrışsalar da CHP gibi kurumsal bir yapının ağır hasar görmesine asla razı olamayacaklarını belirten Dervişoğlu, "Biz siyasi rakiplerini çeşitli yol ve yöntemlerle imha etmek yerine, onlarla yarışmayı tercih eden bir siyasi iklimin inşa edilmesinden yanayız. Demokrasi dışı her girişimi reddedip kınamamızın da asıl gerekçesi budur. Bu kapsam içinde dün milletimizi üzen gelişmelerin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisinde ortaya çıkan tüm sorunların kurumsal bir bütünlük içinde aşılacağına olan inancımızı ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Müsavat Dervişoğlu, milletin yaşananlardan rahatsız olduğunu ve bir an önce çözüm beklediğini belirterek, bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmesinin ertelenemez bir mecburiyet olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

