Dervişoğlu'ndan Dinçaslan'a İstifa Talimatı

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Bahadırhan Dinçaslan'ın sosyal medya yazışmalarındaki ifadelerine ilişkin "Bazı arkadaşlarımız, kendilerine kendileri için yaptıklarımızı doğru bir biçimde idrak edemiyorlar kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızı talimatlandırdım. Genel İdare Kurulu'ndan istifa etmesi için kendisini bilgilendirip arayacak" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

İYİ Parti GİK üyesi Bahadırhan Dinçaslan'ın bir WhatsApp grubunda "Hatırım var diye partiden istifa etmeyen arkadaşlar etsinler. Benim yolumun sonu da istifa ama vuruşa vuruşa gideceğim" yazdığı iddialarına ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öncelikle çok üzüldüğümü ifade edeyim. Bazı arkadaşlarımız, kendilerine kendileri için yaptıklarımızı doğru bir biçimde idrak edemiyorlar kanaatini taşıyorum. Orta yerde bir disiplinsizlik sorunu var ama özellikle genç kuşakların etkilendiği bir alan sosyal medya. Dolayısıyla orada herkes kendisine bir alan bulup o alanda yürümek gibi bir yol tercihinde de bulunabiliyor. Siyasi sorumluluklar böyle davranmaya mani haller. Dolayısıyla Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızı talimatlandırdım. Genel İdare Kurulu'ndan istifa etmesi için kendisini bilgilendirıp arayacak."