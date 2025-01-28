Dervişoğlu'ndan Gazetecilere Destek

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(ANKARA)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Dünya döndüğü müddetçe zaman değişecek, devran da dönecektir. ve asla unutmayın ki; Gün gelecek, hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavvat Dervişoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"'Durmak yok, yola devam' dediniz ya, sakın ama sakın durmayın. Siyasetçileri tehdit edip, güç yetirebildiklerinizi hapse tıkın. Sanatçı ve aydınları baskılayıp, ses çıkaramaz hale getirin. Gazetecileri gözaltına alarak susturup, görevlerini yapmalarını engelleyin. Siyasi rakiplerinize soruşturma açtırıp, yargıyı da kullanarak siyasetten yasaklayın. Bu fakir milleti aç bırakıp, kaybettikleri özgürlüklerin farkına varmalarını engelleyin. Durmayın ve devam edin. Dünya döndüğü müddetçe zaman değişecek, devran da dönecektir. ve asla unutmayın ki; Gün gelecek, hesap vereceksiniz."