Dervişoğlu'ndan Gıda Krizi Uyarısı

26.03.2026 17:19
İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Türk çiftçisine destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türk çiftçisine verilmesi icap eden destek verilmeli, aksi takdirde Türkiye'yi bekleyen son derece ciddi bir gıda krizi söz konusu olabilir diye de uyarıyoruz." dedi.

Dervişoğlu, Çankaya ilçesindeki 100. Yıl Pazaryeri'ne ziyarette bulunarak, esnafla sohbet etti.

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Dervişoğlu, partisinin çözüm önerilerini anlattı.

Pazardaki İşçi Blokları Mahalle Muhtarlığını da ziyaret eden Dervişoğlu, burada mahalle muhtarıyla da bir araya geldi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Türkiye'nin her yerinde yaptıkları ziyaretlerde, sorunların çözümlerini nasıl temin edeceklerine dair altyapı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların önemli bir kısmının pazarda fiyatların düşmesi için akşam saatlerini beklediklerini dile getiren Dervişoğlu, "Ama akşam saatlerinde de beklentiye karşılık verecek bir fiyat düşüşü söz konusu olmuyor." açıklamasını yaptı.

Üreticinin, nakliyecinin, pazarcının ve vatandaşın fiyatlardan memnun olmadığını, üretim ve nakliye zincirinin özellikle gıda arzında ağır mağduriyetlerin yaşadığını ifade eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu gidişat sürdürülebilir değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönettiğini zannedenlerin çok acil tedbir alması gereken bir husustur bu. Türk çiftçisine verilmesi icap eden destek verilmeli, aksi takdirde Türkiye'yi bekleyen son derece ciddi bir gıda krizi söz konusu olabilir diye de uyarıyoruz. Bu ziyaretleri her yaptığımda pazar yerinden yüreğim yaralı ayrılıyorum. Bugün de aynı duygular içerisindeyim. 'Alışveriş edebilirim belki' diye gelmiş olan vatandaşlarımız yolda bizi yakalayıp dertlerini anlattılar, alışveriş yapacak bir hallerinin olmadığını anlatmaya çalıştılar. Böyle bir durumda size çok samimi olarak söylüyorum, vatandaşı bu halde görünce boynumdaki kravattan ve üstümdeki beyaz gömlekten utanıyorum."

Müsavat Dervişoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Petrol fiyatlarına yönelik soruya karşılık Dervişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Petrol fiyatları Türkiye'de her şeyi vurur. Petrol fiyatlarının yükseldiği bir yerde devlet doğru bir tedbir alıp onu doğru bir ekonomik akılla yönetmeyi beceremezse şayet, bunun enflasyona yansıması kaçınılmaz olur. Petrol yükseliyor, pompaya yansırsa bu nakliyeye de yansır, raftaki bütün mala da otomatik olarak yansır. Bu kriz çıktığında petrol fiyatlarının yükseleceğini özellikle akaryakıtta KDV'nin, ÖTV'nin kaldırılması gerektiğini, çiftçiye ekstra mazot desteği, gübre desteği ve tohum desteği verilmesi gerektiğini söyledim. Türkiye'de tarım ve hayvancılık, maalesef hükümetin yanlış uygulamaları münasebetiyle bu hale gelmiş."

Dervişoğlu, iktidardan ve DEM Parti'den, terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili yapılan karşılıklı açıklamalara yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin vermiş olduğu silahları bir örgüt Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim etmez. O silahlar Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bile değil ki getirsin. İçeride işte birileri bir silah yakma müsameresi sergilediler. Millet de şimdi 'akıbet ne olacak' diye bekliyor. Ben bunun böyle olacağını söyledim, bundan bir netice çıkmayacağını ifade ettim."

Kaynak: AA

Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Mossad’dan ABD ve İsrail’in hayallerini yıkacak İran raporu Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı
Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı
İran: ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını vurduk İran: ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk

16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:42
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:14
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
