Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Anne ve Babasına Ziyaret Etti

30.05.2026 16:25  Güncelleme: 17:57
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anne babasını bayramda ziyaret etti. Dervişoğlu ayrıca, DEM Partili Pervin Buldan'ın Öcalan'ın yasa tasarısını inceleyeceği yönündeki açıklamalarını 'Meclis'e kayyum atama girişimi' olarak nitelendirdi.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun anne babasına bayram ziyaretinde bulundu. DEM Partili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın gündeme getirdiği PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın süreçle ilgili yasa tasarısını inceleyeceği yönündeki açıklamalarına "Ben bu girişimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kayyum atama girişimi olarak değerlendiriyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasını ziyaret etti. Bayramın son günü gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ve partililer katıldı. Hasan İmamoğlu, Dervişoğlu'nu kapıda karşıladı. Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, annesi Hava İmamoğlu, Müsavat Dervişoğlu ve partililer yaklaşık bir saat sohbet ettiler. Dervişoğlu, çıkışta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İMAMOĞLU AİLESİNİN YALNIZ OLMADIĞINI GÖSTERMEKTEN İBARETTİR"

"Bugün bayramın son günü ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaret ettim. Tutuklanmasının akabinde ilk Ramazan Bayramı'nda aileyi ilk ziyaret etmiş Hasan Amca'nın hayır duasını almıştım. Hele böyle günlerde insanların evlatlarından ayrı bayram yaşamasının ne kadar yürek yakıcı bir şey olduğunun bilinmesini istiyorum öncelikle. Burada bulunmamın sebebi de İmamoğlu ailesinin yalnız olmadığını göstermekten ibarettir. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki bayram hep birlikte oluruz. Ama bu bayram yüreklerin ferahlatılması için burada bulunmam gerekiyordu o insani vazifeyi yerine getirmiş olmak mutluluğu içindeyim. İmamoğlu ailesine misafir perverliklerinden dolayı teşekkür ederim"

Terörsüz Türkiye sürecinde bayram sonrası yasal düzenlemelerin hızla yapılacağı iddiaları sorusuna Dervişoğlu şunları söyledi:

"BU GİRİŞİMİ, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NE KAYYUM ATAMA GİRİŞİMİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

"Birtakım yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna dair tartışmaların uzunca bir zamandır devam ediyor. ve bu tartışmaların merkezine de  İmralı'daki cani başı Abdullah Öcalan'ın dahil edildiğine şahitlik ediyoruz. Şimdi bir yasal düzenlemeye bir ihtiyaç varmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, İmralı ulaklarından Pervin Buldan düzenlenmesi ihtiyacı olan yasaların taslak halinde Abdullah Öcalan'a götürülmesi gerektiğini ve onun onayının alınmasının gerekliliğini işaret etmiş. Bu son derece absürt bir durumdur ve kabul edilebilecek de bir şey değildir. Bir terör hükümlüsüne şayet yasa taslağı onaylatma ihtiyacı hissediyorsanız ve bunu aleni bir biçimde teleffuz edebiliyorsanız Türkiye'de sistem çökmüştür demektir. Düşünebiliyor musunuz? Bir taslak hazırlanacak, taslak nerede hazırlanıyor? Taslağın hazırlandığı yer neresi? Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanacaksa bu onay makamı Abdullah Öcalan'mış gibi gösterilmesi nasıl demokrasiye kayyum atandıysa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de İmralı'daki cani başının kayyum atanması anlamına gelir."

"DEMOKRASİ YOKSULLUĞUNUN VE HAYSİYETSİZLİĞİN BİR GÖSTERGESİDİR"

Bu edepsizliğin demokrasi yoksulluğunun ve haysiyetsizliğin bir göstergesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sanki İmralı'daki caniyi kayyum atamaya kalkışmaları halinin kabul edilebilir bir anı yoktur. Bunu yapanlar kendilerini gözden geçirsinler. Geçmişte buna benzer uyarılar aldılar. Bu uyarılardan hiçbir ders çıkarmayanların akıbetlerinin ne olduğunu millet gördü. Ben bu girişimin siyasi partilere, belediyelere kayyum atanan bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kayyum atama girişimi olarak değerlendiriyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir cani başının vesayeti altına sokulacak bir kurum değildir. Akıllarını başlarına almalarını tavsiye ederim. Bu talepleri gündeme getirecek kişi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekil olamaz. Dolayısıyla onun konumu ve statüsü de gözden geçirilmesi gerekir. Bir Meclis başkanvekili meclisi vesayet altına alabilecek laf etmemeli. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi şerefini onurunu her şartta koruyabilecek muvaffak olabilecek yüce bir kurumdur"

FATİH SULTAN MEHMET'İN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

Dervişoğlu ve beraberindeki heyetin ikinci durağı ise Fatih Cami içerisinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi oldu. Vatandaşların yoğun ilgisi ile türbeye gelen Dervişoğlu burada dua ettikten sonra ayrıldı.

Kaynak: ANKA

