Dervişoğlu'ndan Suat Toktaş'a Destek - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan Suat Toktaş'a Destek

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi, adalet vurgusu yaptı.

30.01.2025 11:34
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Halk TV'nin gazetecilerine yapılan muamelenin muhatabı, yalnızca onlar değil, milletimizin tamamıdır. Bu keyfiyet, hangi görüşten olursa olsun, bütün vatandaşlarımıza gösterilen yargı sopasıdır. Evrensel kurallarla yürüyebilecek bir soruşturmayı, kamu adına görev yapan gazeteciler için zulme çevirmek, sadece adaletsizlik değil, aynı zamanda tek adam rejiminin çirkin yüzünün de ispatıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Dervişoğlu,  yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Türk milleti adaletsiz bir girdaba sürükleniyor. Milletimizin verdiği yetkiyi adaletle kullanması gerekenler, tam tersine, iktidar gücünü adaletsizce kullanıyor. Hiçbir kişi ya da kurum, yasalardan muaf değildir. Ancak, yasalar da, her kişi ve kuruma eşit uygulanmak zorundadır. Üzülerek ifade ediyorum ki, Türkiye, hukuk alanında, kayırmacı ve tarafgir bir zihniyetin pençesinde, adalete aç ve susuzdur. Vatandaşın devletine ve ülkesine bağı ve güvenindeki en önemli halat, adalettir. Tek bir vatandaşımızın adalet duygusu yaralanırsa, 86 milyonluk millet yaralanır. İçinde bulunduğumuz durum tam da budur. Halk TV'nin gazetecilerine yapılan muamelenin muhatabı, yalnızca onlar değil, milletimizin tamamıdır. Bu keyfiyet, hangi görüşten olursa olsun, bütün vatandaşlarımıza gösterilen yargı sopasıdır. Evrensel kurallarla yürüyebilecek bir soruşturmayı, kamu adına görev yapan gazeteciler için zulme çevirmek, sadece adaletsizlik değil, aynı zamanda tek adam rejiminin çirkin yüzünün de ispatıdır.

"Adalet bir gün herkese lazım olacak"

Demokrasilerin vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri de basın özgürlüğüdür. Bu özgürlük anayasal güvence altındadır. Dolayısıyla ihlali, aynı zamanda Anayasa ihlalidir. Yargıyı, kendi kural ve gelenekleri içinde işleyişine bırakmak yerine, üzerinde vesayet kurarak, milletimizi korkutup sindirebileceğini zanneden iktidarı bir kez daha uyarıyorum; adalet bir gün herkese lazım olacak. Güven duygusunu yaralamayın. Çünkü bu yara milletimizin vicdanını kanatıyor. Bu duygu ve düşüncelerle, haber alma hakkı yara alan milletimize, Halk TV ailesine ve Suat Toktaş'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilinsin ki, sürecin yakından takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan Suat Toktaş'a Destek - Son Dakika

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