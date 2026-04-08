İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Terör Saldırısı, İran Krizi ve Erken Seçim Vurgusu

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen terör saldırısında yaralanan iki polise geçmiş olsun dileklerini iletti ve yetkililerin benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almasını umduğunu söyledi.

İran'daki savaşın uzadığını ve belirsizliğin arttığını vurgulayan Dervişoğlu, bu krizin İran'da iç savaşa dönüşme ve ülkeyi dağıtma ihtimali olduğunu belirtti. Böyle bir durumun Türkiye'nin yanı başında güç boşluğu yaratabileceğini ve bunun ABD ve İsrail destekli bölücü gruplar tarafından doldurulma riski taşıdığını ifade etti.

Dervişoğlu, Türkiye'nin Öcalan üzerinden yürütülen tezgahlardan kurtulması gerektiğini savunarak, milli birliğin içeride adaletin tesis edilmesiyle kurulacağını vurguladı. Ayrıca, enerji tasarruf planı oluşturulması ve nakliye şirketleri için vergi indirimleri gibi ekonomik tedbirlerin acilen alınması çağrısında bulundu.

Erken seçim ihtiyacına değinen Dervişoğlu, Türkiye'nin yönetilemediği için zaman kaybetmeden seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, DEM Parti'nin çağrısına olumsuz yaklaştığını ve bu masaya oturmayacaklarını belirtti.