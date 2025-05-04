Dervişoğlu'ndan Türkeş'in Mezarı İçin Çağrı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet eden zevat, Alparslan Türkeş'in mezarını Türk milliyetçilerine yasaklayamaz. Bunu açıkça ifade ediyorum. Herkesin de kendisine çeki düzen vermesini tavsiye ediyorum. Ortada bir ayıp vardır. Bu ayıbın telafisi içinde bir özür gerekmektedir. Milletten ve aileden özür dilenmeli" dedi.

İYİ Parti yöneticileri, partinin Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın ekibine yönelik saldırının ardından parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun çağrısıyla olağanüstü toplandı.

Dervişoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Ayyüce Türkeş Taş'tan ve milleten özür dilenmesini ve Alparslan Türkeş'in mezarının da anıt mezar statüsüne alınmasını talep etti.

"Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanını görevlerini yapmaya davet eden" Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirerek, "Bu gerçekten bir ayrıştırma planıdır. Daha ileri giderek söylüyorum, Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet eden zevat, Alparslan Türkeş'in mezarını Türk milliyetçilerine yasaklayamaz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin ek binasının önünde yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

"Öncelikle bu saygısızlığı kınıyorum"

"Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrinde dün birtakım elem verici olaylar yaşandığını" ifade eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Başbuğumuzun kızı, genel başkan yardımcımız ve Adana Milletvekilimiz Sayın Ayyüce Türkeş, babasının mezarında yaşanmaması gereken bir takım olayların muhattabı oldu. Kendisi kabir ziyaretini engellenmesine rağmen gerçekleştirdi. Ama danışmanına ve kendisine refakat edenlere karşı Başbuğ Alparslan Türkeş'in mezarında büyük bir saygısızlık yaşandı. Öncelikle bu saygısızlığı kınıyorum. Sorumlularını da kınıyorum. Orada böyle bir işe alet olanları, onları talimatlandıranları da bu vesileyle kınıyor ve telin ediyorum.

"Anıt mezar statüsüne alınması için aile ile birlikte girişimde bulunacağız"

Alparslan Türkeş'in kabir ziyaretlerine vize uygulanması aslına bakarsanız onu milletten koparma çabasıdır. Kabristanlar hepimizindir. Dolayısıyla anıt mezar statüsünde olması gereken bir yerde bu kabil engellemelerin yapılması da buna sebep olanlar açısından bakıldığında utanç verici bir durumdur. Buna bağlı olarak şunu da söyleyeyim orası statüsü belli olmayan, aileye ait bir alandır. Bu alanı kendi alanlarıymış gibi görenler ve Başbuğ Alparslan Türkeş'in hatırasına saygı duymaksızın onun kabrini koruyup, kollama gibi bir sorumluluk addedenler, bu sorumluluğu doğru bir biçimde yerine getirmiyorlarsa şayet, devletin oradaki düzenlemeye el atması gerekir diye düşünüyoruz. Oranın bir anıt mezar statüsüne kavuşturulması ve güvenliğinin de devlet tarafından yapılması hususundaki hukuki girişimleri aile ile birlikte başlatacağımızı buradan kamuoyuna bildiriyoruz.

"Alparslan Türkeş'in mezarını Türk milliyetçilerine yasaklayamaz"

Bu gerçekten bir ayrıştırma planıdır. Daha ileri giderek söylüyorum, Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet eden zevat, Alparslan Türkeş'in mezarını Türk milliyetçilerine yasaklayamaz. Bunu açıkça ifade ediyorum. Herkesin de kendisine çeki düzen vermesini tavsiye ediyorum. Ortada bir ayıp vardır. Bu ayıbın telafisi için de bir özür gerekmektedir. Milletten ve aileden özür dilenmeli. Ben, bana karşı bir özür beklemiyorum. Kimse öyle bir şey ummasın ifadelerimden. Ama bu yapılan yanlıştır. Bu hal ayıplı bir haldir. Bu hale sebep olanlar bu hale sebep oldukları için de utanmalıdır. Yazıktır, ayıptır, günahtır."