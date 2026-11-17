(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü Medya Grubu'na yönelik operasyonu ve kanala kayyum atanmasını, "adalet duygusuna ve halkın haber alma hürriyetine açık bir darbe" olarak niteledi.

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, sabaha karşı başlayan polis operasyonuna tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi. Dervişoğlu'nun mesajı şöyle:

" Sözcü TV'ye yapılan operasyon ve fiili çökme girişimi, hangi gerekçeye dayandırılmaya çalışılırsa çalışılsın; demokrasiye, hukuka, adalet duygusuna ve halkın haber alma hürriyetine yöneltilmiş açık bir darbedir. Türkiye konuşacak ve hakikatin sesi susturulamayacaktır!"