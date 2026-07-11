Dervişoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nı Andı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı nedeniyle soykırımda hayatını kaybeden Boşnakları andı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı.