Derya Baykal, Kadınlar Günü'nde İlk Gösterisini Büyükçekmece'de Sahneledi

(İSTANBUL) - Tiyatro sanatçısı Derya Baykal, "Parıltılı Koltuk, Işıldayan Kadınlar" gösterisini ilk kez Büyükçekmece Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinde sahneledi.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmenlerinin el emeğiyle hazırladığı geleneksel ustalığın modern tasarımlarla buluştuğu "İçinde Dünyalar Var" çanta sergisi sanatseverlerle buluştu. Her detayında ayrı bir kimlik barındıran çantalar; kadınların estetik dünyasına ışık tuttu. Sergi, AKM İbrahim Çallı Sanat Galerisi'nde 12 Mart 2026 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Serginin açılışına Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve eşi Nalan Çebi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün eşi Hatice Akgün, 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyeleri Ayşe Banu Eraslan, Nurcan Kalaycı, Ceren Gökçe Yatmaz, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu ve Derya Baykal katıldı.

Açılışın ardından düzenlenen "Parıltılı Koltuk, Işıldayan Kadınlar" programında Derya Baykal, kadın emeği, üretim ve ilham üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Cumhuriyetin kadınlara kazandırdığı çağdaş haklar ışığında kadın emeğinin değeri, üretimin gücü ve kadınların hayatın her alanına kattığı renkler konuşuldu.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Baykal, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Parıltılı bir koltukla anlatmak istedim ışıldayan kadınları. Bu artık benim her yerde yapacağım bir gösterim. Bugün burada ilk gösteriyi yaptık. Kendi hikayemden yola çıkarak kadınların parıltısını hissetmesi, keşfetmesi onu istediğim bir şey. Çünkü her kadının içinde bir parıltı, bir ışıltı vardır. Yani biz ışıltıyı hep başka yerlerde arıyoruz. Aslında parıltı dediğimiz şey; bizim içimizde, kalbimizde, beynimizde, bilgimizde. Onun için bunu ortaya çıkartmak, bunu her kadın hissetsin. Her kadın ışıldayan şahane bir kristal. Bunu başka yerde arama. O zaten sende var. Sen, onu ortaya çıkar. Tabii ki bu da böyle birdenbire çıkmaz ortaya. Bu hayatta parlamadığımız, çok parladığımız, az parladığımız, parıltıya doğru koştuğumuz yerler var. Buna doğru gidiyoruz ama bunu hissedin. Bunu parlatın ama bu da işte çalışmakla, tecrübeyle, hayatla mücadele ederek, düşe, kalka o parıltı da 'Birden hadi parıltı çıksın' diye olacak bir şey değil. Bu bir zamanı anlatıyor. Sen zaman içerisinde birdenbire olacak bir şey değil. Zaman içerisinde kendini geliştirerek, yetiştirerek, büyüterek içindekini keşfet, parlat. Kendine güven. Ben, bunu anlatmaya çalıştım. Kendi üzerimden, kendi yolumdan anlatmaya çalıştım."

Ben de birdenbire durduğum yerde bir parlaklık elde etmedim. Bir şöhret elde etmedim. Bu hep çalışarak, kimi zaman yerde sürünerek, kimi zaman koşarak, kimi zaman daha da hızlı koşarak oldu. Yani bunlar var o parıltıya gitmek için hayatın inişleri, çıkışları. Onu anlatmak istedim. Şahanelerdi. Müthiş katıldılar. Benim istediğim de interaktif bir oyun olsun. Onlar da kendini benim olayıma, benim hayatımın akışına ait hissetsinler istedim. Benim için bugünün en zor olayı oydu. Acaba bana katılacaklar mı? Onları yakalayabilecek miyim? Çok şükür. Yani ben onlarla birlikte kalktım, indim bugün o parıltıya doğru. Çok değer kattılar. O kadar güzel bir salonda oynadım ki çok profesyonel, çok güzel bir salondu. Kapasitesi zaten çok büyük. Çok doluydu. Işık, reji çok büyük değer kattı bugün yaptığımız işe. Büyükçekmece Belediyesi ile birlikte çalışmaktan çok onur duydum gerçekten. Her zaman, her istediklerinde yanlarında olurum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadının değeri gerçekten paha biçilmez. Parıltısı, ışıltısı paha biçilmez. Ben de diyorum ki; Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde herkes pırıl pırıl parlasın."