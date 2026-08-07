Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Bulut, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kırklareli'nde yerel yönetim çalışmaları hakkında bilgi veren Bulut, planlanan projeleri anlattı.

Bulut, daha sonra AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Sayın Elif Bağ'ı da ziyaret etti.