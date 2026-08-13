Derya Uluğ Malatya Festivali'nde Konser Verdi

Şarkıcı Derya Uluğ, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Yeşilyurt ilçesindeki 100. Yıl Kent Parkı'ndaki alanda düzenlenen konserde sahne alan şarkıcı Derya Uluğ müzikseverlerle buluştu.

Sevilen şarkılarını seslendiren Uluğ'a konser alanını dolduran dinleyiciler, sanatçının eserlerine alkışları ve ritimleriyle eşlik etti.

Uluğ, sahnede yaptığı konuşmada, masumca katledilenleri elinden geldiğince sahnelerde dile getirmeye çalıştığını belirterek, "Çünkü hiçbir çocuk, bebek, kadın, Filistin'de Gazze'de zulme uğrayan bütün insanların acısını her zaman yüreğimizde hissediyoruz. Bu olayların son bulmasını diliyoruz. Hiçbir masumun hayattan koparılmamasını diliyoruz. Bunlar için duyduğumuz acının sesini de en yüksek çıkan yerde sahnede onları her daim saygıyla anmak ve unutturmamak için sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.