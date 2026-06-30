Destici'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Destici'den İsrail'e Sert Tepki

30.06.2026 11:33
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BBP Başkanı Destici, İsrail'in Ermeni iddialarını tanıma kararını kınadı ve tarihi siyasi çıkarla eleştirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bugün Gazze'de ve tüm Filistin coğrafyasında dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işleyenlerin kalkıp da Türkiye'ye asırlar öncesinin iftiraları üzerinden ahlak dersi vermeye çalışması kelimenin tam anlamıyla 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.' hesabıdır." ifadelerini kullandı.

Destici, yazılı açıklamasında, İsrail hükümetinin, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara tepki gösterdi.

Destici, "Tarihi gerçekleri siyasi çıkarlarına alet etmeye çalışan ve Filistin'de, Gazze'de işlediği soykırım suçlarını örtbas etmek için böylesi aciz hamlelere başvuran İsrail'in bu kararının, uluslararası hukuk ve tarih nezdinde hiçbir hükmü yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Soykırımcı İsrail'in, 1915 olaylarına ilişkin asılsız Ermeni iddialarını siyasi saiklerle tanıma kararını en güçlü şekilde kınıyoruz." açıklamasında bulunan Destici, şunları kaydetti:

"Devletimizin bu mesnetsiz girişime karşı ortaya koyduğu net ve kararlı duruşu sonuna kadar destekliyoruz. İşin asıl trajikomik ve ikiyüzlü tarafı ise İsrail'in kendi siyasi geçmişinde gizlidir. Çok değil, daha yakın geçmişte aynı İsrail parlamentosu, dönemin Yeş Atid partisi temsilcisi Yair Lapid tarafından desteklenen sözde Ermeni soykırımı tanıma tasarısını oylamayla resmen reddetmişti. Dün siyasi çıkarları gereği reddettikleri iddiaları, bugün köşeye sıkışınca Türkiye'ye karşı bir silah gibi kullanmaya kalkışıyorlar.

Tarih, parlamentoların günlük siyasi hesaplarıyla yazılmaz. Hukuk ve tarih, diplomatik krizlerin malzemesi yapılamaz. Bugün Gazze'de ve tüm Filistin coğrafyasında dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işleyenlerin kalkıp da Türkiye'ye asırlar öncesinin iftiraları üzerinden ahlak dersi vermeye çalışması kelimenin tam anlamıyla 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.' hesabıdır. Kendi karanlık sicillerini bu tarz ucuz siyasi manevralarla örtemeyecekler. Bu ikiyüzlü, tutarsız ve kirli kararı partimiz ve camiamız adına şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

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