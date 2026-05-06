Destici'den Terörle Mücadele Vurgusu

(ANKARA)- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Murat Karayılan, silah bırakmadıklarını ve halen silahlı binlerce terörist olduğunu da açıkça beyan etmiştir.?O halde, yapılması gereken topyekün bir mücadele konseptiyle ezip geçmek ve tüm unsurlarıyla terörün kökünü kazımak olmalıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK'nın silah bırakmak için öne sürdüğü şartlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Destici'nin açıklaması şöyle:

"'Mevcut durumda güvencemiz silahlarımızdır. Yasal hiçbir adım yok. Öcalan başta olmak üzere diğer mahkümlara (terör suçluları, katil sürüsüne) af gelmeden, kayyum uygulamalarından vazgeçilmeden kısaca yasal güvence almadan ve bu talepler karşılanmadan silah bırakmamız mümkün değil.'??Bu sözler, PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan tarafından yapılan son açıklamanın özünü oluşturuyor ve sürecin 'fiilen donduğu' terör örgütü tarafından açıkça ve resmen ifade ediliyor."

Daha da önemlisi, terör örgütü açık biçimde şu pozisyonu dile getiriyor: Almadan vermem.?Önce 'af ve yasal güvence', sonra 'silah bırakma'?Hatta bunun da ötesinde, Ortadoğu'daki istikrarsızlık gerekçe gösterilerek silah bırakmalarının 'fiilen mümkün olmadığını'da savunuyor.

Bilmemiz ve unutmamamız gereken noktalardan en önemlisi: Ayrılıkçı terör hareketleri, çözüm ya da müzakere süreçlerini çoğu zaman bir sonuç üretme aracı olarak değil, alan kazanma fırsatı olarak kullanır. Silah bırakmadan sürecin avantajlarını elde etmek, uluslararası meşruiyet devşirmek ve iç politikada pozisyon güçlendirmek bu stratejinin temel unsurlarıdır.??Dolayısıyla mesele sadece bir 'Terörsüz Türkiye Süreci' değil; aynı zamanda bir 'devlet refleksi' meselesidir.

İyi niyetli yaklaşımların, karşı taraf açısından zafiyet olarak okunmasının önüne geçilmediği sürece, süreç ilerlemek yerine sürekli aynı noktada dönmeye mahküm olur.??Bu hususta, tarihsel örnekler göstermiştir ki; devletin ciddiyeti ile örgütün samimiyetsizliği ve kahpeliği arasındaki boşluk, ancak tavizsiz bir hukuk ve güvenlik mimarisiyle doldurulabilir.

Eğer bir süreç gerçekten 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yürütülüyorsa, bunun temel şartı nettir: 'Silah bırakma ve örgütün tasfiyesi.' Bu, herhangi bir siyasi tartışmanın sonucu değil; devletin egemenliği gereği masanın tek ve mutlak ön şartıdır.??Silahın olduğu yerde yani silahların gölgesi altında yürütülen süreç müzakere değil, sadece ayrılıkçı terör örgütü tarafından manipülasyon ve meşruiyet hırsızlığına evirilir.

Karayılan, silah bırakmadıklarını ve halen silahlı binlerce terörist olduğunu da açıkça beyan etmiştir.?O halde, yapılması gereken topyekün bir mücadele konseptiyle ezip geçmek ve tüm unsurlarıyla terörün kökünü kazımak olmalıdır."