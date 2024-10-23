Destici'den TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Destici'den TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

Destici\'den TUSAŞ\'a Terör Saldırısına Kınama

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı.

23.10.2024 21:48
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(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı. Destici, "TUSAŞ'a, Türkiye'nin Savunma Sanayisine yapılmış olan bu hain ve kahpe terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Tabii ki bu tür saldırılar Türkiye'nin Savunma Sanayii'ndeki ilerleyişini durduramayacaktır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,  TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırııya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TUSAŞ'a, Türkiye'nin savunma sanayisine yapılmış olan bu hain ve kahpe terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Tabii ki bu tür saldırılar Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerleyişini durduramayacaktır. Türkiye bu saldırı sonrasında daha büyük bir azim ve kararlılıkla savunma sanayiindeki yoluna devam edecektir. Son dönemlerde savunma sanayiine vurgu yaptık. Bu saldırıda şunu ortaya koydu ki; Türkiye'nin şu anda en büyük gücü düşmanlarını, mücadele ettiği terör örgütlerini en çok korkutan savunma sanayi oldu. Türkiye'nin savunma sanayiindeki yürüyüşü olduğunu, İHA'larından SİHA'larına, kendi savaş uçaklarından balistik füzelerine kadar, tankına kadar düşmanlarını ürküttüğünü bu saldırı ile çok net bir şekilde gördük.

Saldırı sadece TUSAŞ'a, savunma sanayiine, milli savunmaya, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılmadı. Saldırı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine yapılmıştır. Terör saldırısını bir kere daha şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Bu saldırıda hayatını kaybeden birisi taksici olmak üzere beş kardeşimize Allah'tan rahmet siliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Asil ve necip Türk milletinin, aziz milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Destici'den TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama - Son Dakika

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