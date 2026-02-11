Destici'den Yemin Töreni Açıklaması - Son Dakika
Destici'den Yemin Töreni Açıklaması

11.02.2026 23:38
Mustafa Destici, CHP'nin yemin törenine müdahalesini eleştirerek üzüntü verdiğini belirtti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri ve Adalet bakanlarının TBMM'deki yemin töreni sırasında CHP ve AK Parti grubu arasında yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Anayasa'nın 106. Maddesi çerçevesinde yapılan İçişleri ve Adalet Bakanlarının atamalarının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun, Meclis Genel Kurulu'ndaki yemin törenini engelleme çabaları ile bu yönde ortaya koydukları tavır ve davranışlar, Gazi Meclisimizin ağırlığına ve saygınlığına gölge düşürmüştür. Yürütmenin tasarrufundaki atamaları eleştirebilirsiniz, itiraz edebilirsiniz. Ancak, Meclis'in işleyişini güç kullanarak ve şiddete başvurarak engellemeye çalışmak, özellikle ana muhalefet partisi olma sorumluluğunu taşıyan CHP adına, hepimiz için üzüntüye neden olmuştur."

Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarının, adeta bir koruma kalkanı içerisinde yemin etmelerine sebep olanlar, demokrasimize ve Türk siyasi tarihine kara bir leke sürmüşlerdir. Bu utanç verici görüntülere neden olan milletvekillerini kınıyor ve aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bir kez daha, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i tebrik ediyor, görevlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
