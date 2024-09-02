Mustafa Destici\'den Adalet Teşkilatına Yeni Adli Yıl Kutlaması

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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tüm adalet teşkilatı mensuplarının yeni adli yılını kutladı.

BBP Genel Başkanı Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni adli yıl hayırlı olsun. Adalet kurumlarımızda görev yapan, görevleri dolayısıyla devletin en önemli ve asli fonksiyonlarından birine katkı sağlayan, hakimlerimizin, savcılarımızın, avukatlarımızın ve tüm adalet teşkilatı mensuplarımızın yeni adli yıllarını kutluyor, Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere, görevlerini yerine getirirlerken şehit düşen tüm yargı mensuplarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum" dedi.