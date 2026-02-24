Destici, Kamu Başdenetçisi ve Genel Sekreteri Ağırladı

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve Genel Sekreter Mehmet Doğan'ı parti genel merkezinde kabul etti.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu Başdenetçisi Sayın Mehmet Akarca ve Genel Sekreter Mehmet Doğan'ı genel merkezimizde ağırladık. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yürüttüğü çalışmalar ve hazırlanan yayınlar hakkında verdikleri bilgiler ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.