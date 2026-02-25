Destici, KKTC'de İftar Sofrasında Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika
Destici, KKTC'de İftar Sofrasında Kardeşlik Vurgusu

25.02.2026 21:57
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti, kardeşlik mesajları verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, iftar programına katılmak üzere KKTC'ye gelen BBP Genel Başkanı Destici ve beraberindeki heyetle görüştü.

Ertuğruloğlu, kabulde, Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağlara dikkati çekerek, ramazanda iftarın kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini, birlik ve dayanışmayı artırdığını belirtti.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Destici ve heyetine çalışmalarında başarılar diledi.

Destici de Türkiye ile birlikte yürütülen egemen eşit iki devlete dayalı milli Kıbrıs davasına destek verdiklerini ifade etti.

"Kardeşliğimizi kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz"

Ayrıca Destici, KKTC'de katıldığı "Birliğin ve Kardeşliğin Sofrası" iftar programında konuştu.

Destici, Kıbrıs Adası'nda çözümün adresinin iki egemen devletten geçtiğini dile getirerek, "Kardeşliğimizi kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

"Burada bugün iki egemen devlet vardır adada ve çözümün bu olduğunu net şekilde görülmüştür." ifadesini kullanan Destici, başka bir yolun olmadığını söyledi."

Destici, bunun dışında başka çözüm arayanların, "1974 öncesini düşleyenlerin" boş hayaller peşinde olduğunu vurguladı.

KKTC'de ramazanda iftar programlarının devam edeceğine işaret eden Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yetişebileceğimiz her noktada olma gayreti içerisinde bulunacağız. Çünkü biz kardeşiz. Bu kardeşliğimizi bu tür sofralar pekiştirmekte ve zenginleştirmektedir. Kardeşliğimizi kimsenin bozmasına bugüne kadar izin vermediğimiz gibi bundan sonra da izin vermeyeceğiz."

Kaynak: AA

