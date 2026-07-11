Destici'den Srebrenitsa mesajı: Daha fazla birlik

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı nedeniyle, "Dün beceremedik, bari bugün 'daha fazla kardeşlik, daha fazla birlik' şiarının gereğini yaparak 'zayıf toplumlar' olmaktan kurtulalım ve üzerimizde oynanan oyunları bozalım. Bu acı gün vesilesiyle, Bosnalı kardeşlerimizin dinmeyen acısını yürekten paylaşıyor, Srebrenitsa'da şehit edilen tüm kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum" açıklamasını yaptı.





BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 11 Temmuz 1995'i Srebrenitsa'da Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen Potoçari kampına sığınan 8 bin 372 Boşnak Müslümanın, Hollandalı BM komutanının emriyle Sırp güçlerine teslim edilerek katledildiği ve soykırıma uğradığı tarih olarak nitelendirdi.

Destici, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in sözlerini hatırlatarak, "Bilge Lider Aliya'nın '…bize yapılan bu soykırımı unutursak bunu bir daha yaşamaya mecbur kalırız. Size asla intikam peşinde koşun demiyorum ancak yapılanları da asla ama asla unutmayın' beyanı adeta bir vasiyettir. Şimdi bize düşen tek şey, yaşananları, bu zulmün zalimlerini ve sessiz kalanları asla unutmamak ve unutturmamaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"KİN VE NEFRET TOHUMLARI EKİLMEYE DEVAM EDİYOR"

Srebrenitsa Soykırımı'nın üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen bölgede sorunların sürdüğünü belirten Destici, "Sırplar tarafından Avrupa'nın göbeğinde Boşnaklara yapılan soykırımın üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen, emperyalist güçler bölgede kin ve nefret tohumları ekmeyi hala sürdürüyor. Dün beceremedik, bari bugün 'daha fazla kardeşlik, daha fazla birlik' şiarının gereğini yaparak 'zayıf toplumlar' olmaktan kurtulalım ve üzerimizde oynanan oyunları bozalım. Bu acı gün vesilesiyle, Bosnalı kardeşlerimizin dinmeyen acısını yürekten paylaşıyor, Srebrenitsa'da şehit edilen tüm kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Bağımsız Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı 'Bilge Lider' Aliya İzzetbegoviç'e ve tüm Bosna şehitlerine Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş ve dost Bosna halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



