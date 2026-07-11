(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı nedeniyle, "Dün beceremedik, bari bugün 'daha fazla kardeşlik, daha fazla birlik' şiarının gereğini yaparak 'zayıf toplumlar' olmaktan kurtulalım ve üzerimizde oynanan oyunları bozalım. Bu acı gün vesilesiyle, Bosnalı kardeşlerimizin dinmeyen acısını yürekten paylaşıyor, Srebrenitsa'da şehit edilen tüm kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum" açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Güncel › Destici'den Srebrenitsa mesajı: Daha fazla birlik - Son Dakika
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