Destici, Suriye Vakıflar Bakanı ile Görüştü
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye Vakıflar Bakanı Şükrü ile barış ve istikrar için görüştü.
(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye Vakıflar Bakanı Dr. Muhammed Ebu'l-Hayir Şükrü ve beraberindeki heyetle görüştü.
BBP Genel Başkanı Destici, Suriye Vakıfları Bakanı Dr. Muhammed Ebu'l-Hayir Şükrü ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Büyük Birlik Partisi olarak bölgemizde barış, istikrar ve kardeşliğin güçlenmesini önemsiyoruz" denildi.
Kaynak: ANKA
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