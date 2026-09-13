Destici yeni eğitim yılı mesajında fırsat eşitliği vurgusu yaptı - Son Dakika
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Destici yeni eğitim yılı mesajında fırsat eşitliği vurgusu yaptı

Destici yeni eğitim yılı mesajında fırsat eşitliği vurgusu yaptı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yarın başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yayımladığı mesajda güçlü bir eğitim sistemi hedefini vurguladı. Destici, hiçbir evladın imkansızlıklar sebebiyle eğitimden mahrum kalmaması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yarın başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin yayımladığı mesajda "Hiçbir evladımızın imkansızlıklar sebebiyle eğitimden mahrum kalmadığı güçlü bir eğitim sistemi en temel hedefimiz olmalıdır" ifadesini kullandı.

Destici, yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Destici, şunları kaydetti:

"Yeni eğitim öğretim yılının ülkemize, aziz milletimize ve eğitim camiamızın bütün mensuplarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Eğitim; yalnızca bilgi aktarmak değil, bir milletin geleceğini, karakterini ve istikametini inşa etmektir. Evlatlarımızı çağın bilgi ve becerileriyle donatırken milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaklı, vicdanlı, çalışkan ve sorumluluk sahibi insanlar olarak yetiştirmek hepimizin ortak vazifesidir. Çünkü güçlü ve bağımsız Türkiye'nin yolu; düşünen, üreten, öz güven sahibi, vatanını ve milletini seven nesillerden geçmektedir.

Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizin yeni eğitim yılına heyecanla başlamalarını ve emeklerinin karşılığını başarıyla almalarını bekliyoruz. Onları bilgiyle, sabırla ve büyük bir fedakarlıkla yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor; okullarımızın huzur ve güven içinde işlemesi için sorumluluk üstlenen değerli idarecilerimize kolaylıklar diliyorum. Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda en büyük destekçileri olan velilerimize de gösterdikleri ilgi ve özveri için teşekkür ediyorum.

Hiçbir evladımızın imkansızlıklar sebebiyle eğitimden mahrum kalmadığı, öğretmenlerimizin hak ettikleri itibara ve çalışma şartlarına kavuştuğu, fırsat eşitliğini esas alan güçlü bir eğitim sistemi en temel hedefimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve idarecilerimiz için sağlık, huzur ve başarılarla dolu geçmesini diliyor, bütün eğitim camiamızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Destici yeni eğitim yılı mesajında fırsat eşitliği vurgusu yaptı - Son Dakika

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