DEÜ'de Güzel Sanatlar Enstitüsü kapatıldı; programlar Sosyal Bilimler'e devredildi - Son Dakika
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DEÜ'de Güzel Sanatlar Enstitüsü kapatıldı; programlar Sosyal Bilimler'e devredildi

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Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nün kapatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Enstitüdeki tüm lisansüstü programlar, mevcut öğrencilerin hakları korunarak Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesine aktarıldı; yeni öğrenci alımı da bu enstitü üzerinden sürecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programların Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılacağı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsünün kapatılmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Enstitüdeki tüm lisansüstü programların Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesine aktarılacağı, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aynı şekilde ve kesintisiz olarak devam edeceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Mevcut öğrencilerimizin kayıtlı oldukları Güzel Sanatlar programları, danışmanlıkları ve tüm öğrencilik hakları korunarak eğitim süreçleri Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde sürdürülecektir. Bu süreçte öğrencilerimiz herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Güzel Sanatlar programlarına yeni lisansüstü öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü üzerinden alınmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEÜ'de Güzel Sanatlar Enstitüsü kapatıldı; programlar Sosyal Bilimler'e devredildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEÜ'de Güzel Sanatlar Enstitüsü kapatıldı; programlar Sosyal Bilimler'e devredildi - Son Dakika
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