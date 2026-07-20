DEÜ\'de Yeni İngilizce Programlar Tanıtıldı

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ), 2026-2027 akademik yılında ilk kez öğrenci alınacak İngilizce Tıp ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği programları tanıtıldı.

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ Rektörlük binasında düzenlenen programda, üniversiteye iki yeni İngilizce program kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana İngilizce programların açılmasını hedeflediklerini belirten Yılmaz, bu süreçte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve bakan yardımcılarının destek verdiğini ifade etti.

İngilizce programların, üniversitenin uluslararası öğrenci kabulü ve öğrencilerin uluslararası görünürlüğü açısından önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih döneminde ilk öğrencilerin programa yerleşeceğini belirtti.

İngilizce Tıp Programı'na ilk etapta 50, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programı'na ise 40 öğrenci kabul edeceklerini bildiren Yılmaz, bu programlarda ders verecek öğretim üyelerinin, YÖK tarafından düzenlenen yabancı dil sınavından en az 85 puan alma şartını yerine getirmesi gerektiğini hatırlattı.

Yılmaz, üniversitenin hem tıp hem de mühendislik fakültelerinde bu koşulu sağlayan çok sayıda akademisyenin bulunduğunu belirterek, güçlü akademik kadroyu yeni programlarla değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.

Programa, dekanlar ile akademisyenler de katıldı.