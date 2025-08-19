DEÜ'den Gazze İçin Kınama Bildirisi - Son Dakika
DEÜ'den Gazze İçin Kınama Bildirisi

19.08.2025 17:47
Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazze'deki saldırıları şiddetle kınayarak barış çağrısı yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin olarak hazırladığı Gazze bildirisini yayımladı.

Bildiride, DEÜ ailesinin barışı, hukuku ve insan haklarını en temel evrensel değerler olarak benimsediği belirtilerek, uluslararası barışın sağlanması ve korunmasının insanlığın ortak sorumluluğu olduğuna işaret edildi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramının ve İsrail'in Gazze'yi işgal kararının şiddetle kınandığı bildiride, İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de insani durumun her geçen gün daha da ağırlaştığı vurgulandı.

1948'de kabul edilen Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre İsrail'in hiçbir uyarıda bulunmadan sivillerin yaşadığı bölgelere yaptığı sistematik saldırıların soykırım olduğu belirtilen bildiride, şunlar ifade edildi:

"Başta İsrail Başbakanı olmak üzere İsrail hükümet yetkililerinin 7 Ekim 2023'ten itibaren verdikleri demeçler, 'sivilleri koruma amacıyla harekata başladıkları' şeklinde olmuştur. Buna karşın hiçbir uyarı yapılmadan Gazze'nin üzerine atılan bombalar maalesef Filistinlilerin 'kasten' ve 'sistematik' bir şekilde yok edilmesine dönüşmüştür. Askeri ve politik hedeflerle birlikte sivil hedeflerin, özellikle de hastanelerin, okulların, en önemlisi de hayatın devamlılığını sağlayan unsurların başında gelen altyapı tesislerinin bombalanarak yok edilmesiyle yaşam şartları değiştirilmiş. Filistinliler göçe, açlığa ve susuzluğa, insanlık dışı yaşamaya mahkum edilmiştir. Bu durum halkın, özellikle de kadın ve çocukların üzerinde tamiri imkansız hasarlar bırakmış ve Gazze'yi yaşanamaz hale getirmiştir."

Bildiride, Filistinlilere yönelik 2023'ten beri süren insanlık suçlarının tümünün şiddetle kınandığı, Gazze halkının acılarının paylaşılarak, haklı mücadelelerinde yanlarında olunduğu kaydedildi.???????

Kaynak: AA

