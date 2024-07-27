DEÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yılmaz göreve başladı

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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ'nün uluslararası rekabet ve yükselişini sürmesi için başarılarını artıracaklarını ifade etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre DEÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz'ın atanmasının ardından Senato Salonu'nda devir teslim töreni düzenlendi.

Törende DEÜ rektörlüğünü vekaleten yürüten Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, görevi Prof. Dr. Yılmaz'a devretti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bayram Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin bir araştırma üniversitesi olduğunu belirtti

Görevleri sürecinde bu ligde kalabilmeyi başarmak için çalışmaları titizlikle sürdüreceklerini aktaran Yılmaz, "Burada çok nitelikli öğretim üyelerimiz var. Bu bizler için büyük bir şans ve el birliği ile görev süremiz boyunca başarılarımızı katlayacağız. DEÜ Türkiye'nin en saygın yükseköğretim kurumlarından birisi. Üniversitemiz için hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız. Uluslararası rekabet ve yükselişimizin sürmesi için başarılarımızı artıracağız. Geliştirmeye ihtiyacımız olan alanlarda ise daha yoğun çalışmalar yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mahmut Ak ise DEÜ'nün geleceğinin aydın olduğunu dile getirerek, Prof. Dr. Yılmaz'a başarı diledi.