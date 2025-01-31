Dev Radyo Galaksi 'Inkathazo' Keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dev Radyo Galaksi 'Inkathazo' Keşfedildi

Astronomlar, Samanyolu'ndan 30 kat büyük Inkathazo adlı yeni bir radyo galaksiyi keşfetti.

31.01.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin 30 katı büyüklüğünde ve 3 milyon ışık yılı uzunluğundaki yeni bir radyo galaksi keşfetti.

Güney Afrika'daki MeerKAT teleskobundan yapılan gözlemle, astronomlar, 3 milyon ışık yılına kadar uzanan ve devasa plazma jetleriyle Samanyolu Galaksisi'nin 30 katı büyüklüğünde yeni bir radyo galaksinin varlığını gün yüzüne çıkardı.

Astronomlar, bu yeni dev galaksiye Afrika yerel dillerinden "isiZulu ve isiXhosa"da "sorun" anlamına gelen "Inkathazo" adını verdi.

Araştırma ekibinden Cape Town Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi Kathleen Charlton, "Yeni galaksiye 'sorun' anlamına gelen 'Inkathazo' adını verdik çünkü burada olup bitenlerin ardındaki fiziği anlamak biraz zahmetli oldu." dedi.

Radyo galaksileri, merkezlerinde süper kütleli kara delikler barındıran ve radyo frekanslarında parlayan devasa plazma jetleri yollayan kozmik yapılar olarak tanımlanıyor.

Bu tür galaksilerin 2 milyon ışık yılından daha büyük olanlarına ise "dev radyo galaksileri" (GRG) deniyor.

Inkathazo Galaksisi'nin plazma jetlerinin normalde düz bir şekilde uzanması beklenirken astronomlar, bir jetin şeklinin bükülmüş durumda olduğunu belirtti.

Öte yandan, astronomlar, Inkathazo'nun bulunduğu galaksi kümesinin bu tür dev galaksilerin oluşumunu engelleyen koşullara sahip olması gerektiği ancak Inkathazo'un sıra dışı şekilde büyüdüğünü bunun da yeni soruları akıllara getirdiğini ifade etti.

Ayrıca, MeerKAT teleskobu ile yapılan incelemelerde, Inkathazo'nun plazma yaşlarını haritalandırılarak bazı elektronların gizemli bir şekilde enerji elde ettiği görülürken bunu ise Inkathazo'nun çevresindeki sıcak gazlarla etkileşime giren jetlerin sağlamış olabileceği kaydediliyor.

Araştırmanın sonuçları, Kraliyet Astronomik Derneğinin Monthly Notices dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Teknoloji, Afrika, Güncel, Dünya, Radyo, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dev Radyo Galaksi 'Inkathazo' Keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:59 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor
11:30 İmamoğlu’nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi’nin önünde ortalık karıştı İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
09:37 Devrik lider Esad’ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü
17:36 Kanserle mücadele eden Tanyeli’den kötü haber: Karantinadayım Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım
17:34 Milan Skriniar resmen Fenerbahçe’de Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de
17:20 Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor
16:57 Hakim Ziyech’in yeni adresi resmen belli oldu Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu
16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
16:47 Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı
16:30 Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu İşte bebeğinin ismi Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi
16:21 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
15:47 Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 12:20:46. #1.12#
SON DAKİKA: Dev Radyo Galaksi 'Inkathazo' Keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.