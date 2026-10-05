DEVA Partisi Ankara Milletvekili Şahin, TÜİK verilerini 'masal' diye eleştirdi - Son Dakika
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DEVA Partisi Ankara Milletvekili Şahin, TÜİK verilerini 'masal' diye eleştirdi

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DEVA Partisi Ankara Milletvekili Şahin, TÜİK verilerini \'masal\' diye eleştirdi
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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TÜİK'in enflasyon verilerini eleştirerek resmi rakamlarla hayat pahalılığı arasındaki farkın büyüdüğünü savundu. Şahin, gençlerden emeklilere geniş kesimlerin geçim sıkıntısı çektiğini belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, resmi rakamlarla vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığı arasındaki farkın büyüdüğünü belirterek, gençlerden emeklilere kadar geniş kesimlerin geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili Şahin, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kıssadan hisse değil, TÜİK'ten masallar dinliyoruz! Bu iktidarın kağıt üstünde düşürdüğünü bu millet yerlerden topluyor! Hangi vatandaş kirasını, hangi aile pazar etiketini, hangi öğrenci okul masrafını TÜİK'in o makyajlı tablolarına bakarak ödüyor? Marketteki yangını, faturalardaki zulmü görmezden gelip tablo boyamaya devam ediyorsunuz" dedi.

"MİLLETİN DERDİ, DÜN CEBİNDEKİ PARAYLA ALABİLDİĞİNİ BUGÜN NEDEN ALAMADIĞIDIR"

Gençlerin barınma, ulaşım ve eğitim giderleri nedeniyle ağır bir ekonomik yükle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bir ağızdan aile, yuva, gençlik masalları anlatıp gençlere evlenin çağrısı yapıyorsunuz. Diğer taraftan iki gencin tek bir maaşla ev kiralamasını, yuva kurmasını imkansız hale getiren bu bozuk ekonomiyi yönetiyorsunuz. Gençlere 'okuyun' deyip üniversiteyi her köşeye açtınız ama bugün barınmadan ulaşıma, yemekten kitaba kadar okumayı bir lüks, ailelerin sırtına binen kocaman bir borç yükü yaptınız. Ömür boyu alın teri döküp bu ülkeye hizmet etmiş emekliyi ise pazarda tane hesabına, kasapta gram hesabına mahkum ettiniz.

Utanmadan önümüze bir oran koyup enflasyon düşüyor diyorsunuz. Milletin derdi, dün cebindeki parayla alabildiğini bugün neden alamadığıdır. Siz hayatı kağıt üstündeki rakamlarla anlatmaya devam edin. Bu millet o hayatın en ağır faturasını her gün boşalan cüzdanıyla, eriyen rızkıyla ödüyor. Halkın aklıyla alay etmeyi bırakın!"

Kaynak: ANKA
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