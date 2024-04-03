DEVA Partisi Belediye Başkan Adayının Kardeşi Silahlı Kavgada Hayatını Kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, 31 Mart yerel seçiminde Pervari'de belediye başkanlığını kazanan AKP'li Tayyar Özcan'ın kardeşi Mustafa Özcan ve DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Dündar Bilen arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Dündar Bilen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde belediye başkanlığını kazanan AKP'li Tayyar Özcan'ın kardeşi Mustafa Özcan ve DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Dindar Bilen arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada, Mustafa Özcan ve Dündar Bilen ile 2 kişi yaralanmıştı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, ağır yaralanan Dündar Bilen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
"BU OLAYIN YAŞANMAMASI İÇİN AYLARCA UĞRAŞTIK"
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ekmen, şunları kaydetti:
"Dün gece yapılan saldırıda Pervari Belediye Başkan adayımız İsmail Bilen'in kardeşi Abdurrahman (Dündar) Bilen'i kaybettik. Böyle bir olayın yaşanmaması için aylarca uğraştık didindik ancak çabalarımıza hiç bir cevap alamadık. İçimiz yanıyor. Buna rağmen, geceden beri tüm çabamız olayların büyümemesi yönünde oldu. Mutedil dilimiz yeni bir olayı engelleme çabasındandır. Bu katle varan hukuksuzluklar zinciri ve sorumlular gün gibi ortadadır."
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ
Taraflar arasında gerginliğin artması nedeniyle Siirt Valiliği tarafından Pervari ilçe merkezi ve köylerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarih ve saat: 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.
Son Dakika › Güncel › DEVA Partisi Belediye Başkan Adayının Kardeşi Silahlı Kavgada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadı öncesi biçerdöverlerin bakımı ve hazırlıkları başladı. Biçerdöver sahipleri, detaylı bir bakım yaparak hasat için hazır hale getiriyor. Biçerdöverin doğru bakımının önemine dikkat çeken bir çiftçi, bilyelerin ve yangın tüpünün en önemli parçalar olduğunu belirtti. Ayrıca, biçerdöverlerin her gün kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı ve olayda can kaybı veya yaralanma olmadı. Evde ise maddi hasar meydana geldi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Çat Kavşağı'nda meydana gelen kazada, tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da Ayşenur Böcü'nün silahla öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklu sanıklar Ali E. ve Elif E.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık Ali E., suçlamaları reddederek Ayşenur Böcü'yü öldürmediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Güneydoğu ekibi, ligin düşme hattına demir attı ve 17. sırada yer alıyor. Ayrıca, 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor ve sakatlığı devam eden bir oyuncusu bulunuyor.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde seçim sonrası seçilen yeni muhtar ile eski muhtarın akrabaları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar Alaplı Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, turist ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ş.A'nın durumundan şüphelenen ekipler, dün Sultanahmet tramvay durağı civarında gözaltına aldı. Şüphelinin 32 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde özel bireylere anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, fidan dikimi ve bocce oyunu gibi etkinliklerle hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirdi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?