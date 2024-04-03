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DEVA Partisi Belediye Başkan Adayının Kardeşi Silahlı Kavgada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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DEVA Partisi Belediye Başkan Adayının Kardeşi Silahlı Kavgada Hayatını Kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Pervari'de çıkan kavgada ağır yaralanan DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Dündar Bilen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

03.04.2024 11:18  Güncelleme: 11:41
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, 31 Mart yerel seçiminde Pervari'de belediye başkanlığını kazanan AKP'li Tayyar Özcan'ın kardeşi Mustafa Özcan ve DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Dündar Bilen arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Dündar Bilen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde belediye başkanlığını kazanan AKP'li Tayyar Özcan'ın kardeşi Mustafa Özcan ve DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Dindar Bilen arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada, Mustafa Özcan ve Dündar Bilen ile 2 kişi yaralanmıştı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, ağır yaralanan Dündar Bilen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

"BU OLAYIN YAŞANMAMASI İÇİN AYLARCA UĞRAŞTIK"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ekmen, şunları kaydetti:

"Dün gece yapılan saldırıda Pervari Belediye Başkan adayımız İsmail Bilen'in kardeşi Abdurrahman (Dündar) Bilen'i kaybettik. Böyle bir olayın yaşanmaması için aylarca uğraştık didindik ancak çabalarımıza hiç bir cevap alamadık. İçimiz yanıyor. Buna rağmen, geceden beri tüm çabamız olayların büyümemesi yönünde oldu. Mutedil dilimiz yeni bir olayı engelleme çabasındandır. Bu katle varan hukuksuzluklar zinciri ve sorumlular gün gibi ortadadır."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Taraflar arasında gerginliğin artması nedeniyle Siirt Valiliği tarafından Pervari ilçe merkezi ve köylerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarih ve saat: 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEVA Partisi Belediye Başkan Adayının Kardeşi Silahlı Kavgada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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