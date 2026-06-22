DEVA Partisi'nden 12. Yargı Paketi Eleştirisi

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 12. Yargı Paketi'ne ilişkin, "Yargı paketi mağduru görecek, sanığı hukukun güvencesi içinde tutacak, infazdaki eşitsizliği giderecek, cezaevindeki insanlık dramını çözecek, AYM kararlarını tartışmasız uygulatacak ve dijital çağın suçlarına karşı gerçek faile ulaşacak bir irade taşımalıdır. Bu pakette o iradeyi göremiyoruz. Yani pakette teknik madde çok fakat vatandaşın beklediği adalet başlıkları yok" dedi.

Şahin, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 12. Yargı Paketi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezada adalet, infazda eşitlik, cezaevlerindeki kapasite sorunu, hasta tutuklu ve hükümlülerin durumu, KHK mağduriyetleri, uzun tutukluluk ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması gibi başlıkların pakette yer almamasını eleştirdi.

Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İktidar yine vatandaşın adalet beklentisini değil, yargı sisteminin dosya yönetimini merkeze alan bir metinle karşımıza çıktı. Aylardır dile getiriyoruz: Cezada adalet, infazda eşitlik istiyoruz. Cezaevlerindeki kapasite krizinin görülmesini istiyoruz. Hasta tutuklu ve hükümlüler için adli tıbba sıkışmayan, bağımsız ve insan onuruna uygun bir değerlendirme mekanizması istiyoruz. KHK mağduriyetlerinin, uzun tutukluluğun, AYM kararlarının uygulanmamasının artık bu ülkenin yargı düzenini çürüten başlıklar olarak ele alınmasını istiyoruz. IBAN dosyalarında ve dijital dolandırıcılıkta da aynı şeyi söylüyoruz. Dolandırılan vatandaşın zararını da birkaç bin lira için hesabını kullandırıp ağır ceza dosyalarının içine sürüklenen gençleri de bu işin arkasındaki asıl organizasyonu da aynı ciddiyetle gören güncel bir ceza siyaseti gerekir."

TCK 158 bugünün suç pratiğine göre yeniden ele alınmadan, kiralık IBAN zinciri, aracı hesaplar, sahte ilanlar, kripto vaatleri, sosyal medya dolandırıcılığı ve dijital ödeme ağları gerçek anlamda çözülemez. Ama bu pakette bunların hiçbiri yok. Bunun yerine ne var? Mahkemeyi kazanmış vatandaşa idarenin kapısında bir ay daha bekleme zorunluluğu var. İdari yargıda tek hakim alanını genişletip bazı dosyalarda temyiz denetimini daraltan hükümler var. Dijital verileri 15 yıl, genetik verileri 20 yıl saklamayı öngören ama özel hayatı gerçekten nasıl koruyacağını yeterince göstermeyen düzenlemeler var. Belirsiz alacak davası kaldırılırken işçinin, kaza mağdurunun, destekten yoksun kalan ailenin faiz kaybını açıkta bırakan bir tercih var.

Yani pakette teknik madde çok fakat vatandaşın beklediği adalet başlıkları yok. Yargı paketi, yalnızca mahkemelerin iş akışını rahatlatmak için hazırlanamaz. Yargı paketi mağduru görecek, sanığı hukukun güvencesi içinde tutacak, infazdaki eşitsizliği giderecek, cezaevindeki insanlık dramını çözecek, AYM kararlarını tartışmasız uygulatacak ve dijital çağın suçlarına karşı gerçek faile ulaşacak bir irade taşımalıdır. Bu pakette o iradeyi göremiyoruz."