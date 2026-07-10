DEVA Partisi'nden Faiz Eleştirisi

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "Temmuz ayındaki 638,7 milyar TL'lik borç ödemesinin 272,8 milyar TL'si sadece faiz. Ülkedeki yaklaşık 16 milyon emekli göz önüne alındığında, sadece bu ay faiz lobisine ödenecek olan bu tutar emekli başına aylık yaklaşık 17 bin TL kaynak anlamına geliyor. Emekliye gelince kaynak yok diyen iktidar, kendi yarattığı faiz canavarını beslemek için parayı doğrudan aktarıyor. Yıllarca faiz lobisi argümanının arkasına saklananlar, Hazine'yi o lobinin merkezi haline getirdi" dedi.

Şahin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Temmuz 2026 iç borçlanma stratejisi ve ihale sonuçlarını değerlendirdi. Şahin, ortaya çıkan tablonun iktidarın ekonomi politikalarının iflas ettiğini devletin kendi verileriyle ortaya koyduğunu ifade etti.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi ile aynı gün açıklanan Hazine ihaleleri arasındaki çelişkiye dikkat çeken Şahin, hükümetin dışarıya "güçlü Türkiye" görüntüsü vermeye çalıştığını ancak Hazine verilerinin ağır bir tabloyu ortaya koyduğunu söyledi.

Şahin, "Daha iki gün önce, 7-8 Temmuz'da NATO Zirvesi düzenlendi. Dünyanın gözü buradaydı. Kameralar karşısında 'dünya lideriyiz' diye caka satıyorlardı, fiyakalı aile fotoğrafları çektiriyorlardı. Ama o kameraların hemen arkasında, aynı gün Hazine ne yapıyordu biliyor musunuz? Sadece tek bir günde 190,3 milyar lira borçlanabilmek için piyasaya el açıyordu" ifadelerini kullandı.

7 Temmuz tarihli resmi ihale sonuçlarına göre 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvilde ortalama yıllık bileşik faizin yüzde 45,08, 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilde ise yüzde 37,97 olduğunu belirten Şahin, bu oranların piyasanın iktidarın enflasyon hedeflerine güvenmediğini gösterdiğini kaydetti.

Şahin, "İktidarın bu ülkenin önümüzdeki 5 yılını bu denli yüksek faizlerle kilitlemesi, piyasanın enflasyon hedeflerine zerre kadar güvenmediğinin açık kanıtıdır. Vitrindeki parıltı, mutfaktaki kapkara faiz gerçeğini örtmeye yetmiyor" dedi.

"KASADAN ÇIKACAK HER 100 LİRANIN YAKLAŞIK 43 LİRASI FAİZE GİDİYOR"

Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan artışların yetersiz kaldığını belirten Şahin, aynı dönemde Hazine'nin faiz ödemeleri için ayırdığı kaynağın iktidarın gerçek önceliğini gösterdiğini ifade etti.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz başında emekliye yüzde 13 ila yüzde 17 bandında yetersiz zamlar reva görülüp bütçe kısıtları bahane edilirken, Hazine stratejisi iktidarın gerçek önceliğini ortaya koydu. Temmuz ayındaki 638,7 milyar TL'lik borç ödemesinin 272,8 milyar TL'si sadece faiz. Yani kasadan çıkacak her 100 liranın yaklaşık yüzde 43'ü doğrudan faiz çarkına gidiyor. Ülkedeki yaklaşık 16 milyon emekli göz önüne alındığında, sadece bu ay faiz lobisine ödenecek olan bu tutar, emekli başına aylık yaklaşık 17 bin TL kaynak anlamına geliyor. Emekliye gelince kaynak yok diyen iktidar, kendi yarattığı faiz canavarını beslemek için parayı doğrudan aktarıyor. Yıllarca faiz lobisi argümanının arkasına saklananlar, Hazine'yi o lobinin merkezi haline getirdi."

"BU SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİYE POLİTİKASI DEĞİL, MALİ BİR TESLİMİYETTİR"

Borcun daha yüksek maliyetlerle borç alınarak döndürülmeye çalışılmasının piyasadaki nakit akışını kurutacağını ve KOBİ'leri vuracağını belirten Şahin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Diğer yandan, temmuz ayında ödenecek 638,7 milyar TL borca karşılık, toplam 606,8 milyar TL yeni iç borçlanma planlandı. Ödenen borcun yüzde 95'i, daha yüksek maliyetlerle yeniden borç alınarak kapatılıyor. Bu borçlanmanın 256,8 milyar lirası piyasadan ihale yoluyla, 330 milyar lirası doğrudan satışla, 20 milyar lirası ise kamuya satışla gerçekleşecek. İktidarın sadece ihale yoluyla bile piyasadan tek bir ayda 256 milyar lirayı aşkın nakdi çekmesi likiditeyi daraltacak; bankalarda sanayiciye, KOBİ'ye ve esnafa verecek kredi bırakmayacaktır. Ortadaki tablo net bir iflas beyanıdır. Bu sürdürülebilir bir maliye politikası değil, mali bir teslimiyettir. Vatandaşın, emeklinin boğazından kesilen her bir kuruşun faiz sarmalında eritilmesine asla müsaade etmeyecek, bu savurganlık düzeninin hesabını milletimiz adına sonuna kadar soracağız."