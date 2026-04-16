DEVA Partisi'nden Kadın Sorunları Toplantısı - Son Dakika
DEVA Partisi'nden Kadın Sorunları Toplantısı

16.04.2026 23:33
Ali Babacan, kadın sorunları ve çözüm önerilerini ele almak için ortak çalışma grubunu ağırladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partilerin kadın kolları ve kadın politikaları birimlerinden oluşan ortak çalışma grubunu genel merkezde ağırladı. Görüşmede, kadınların yaşadığı sorunlar ile çözüm için yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partilerimizin kadın kolları ve kadın politikaları birimlerinin oluşturduğu ortak çalışma grubunu bugün Genel Merkezimizde ağırladık. Kadın Çalışmaları Başkanımız Zeynep Sudan ile CHP, DEM Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'ni temsil eden çok kıymetli isimlerle beraber, ülkemizde kadınların yaşadığı sorunları ve çözüm için yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik. Çalışma grubunda görev alan herkese başarılar diliyor, mutabakatla yapacakları tüm faaliyetleri destekliyorum." ifadesini kullandı.

Son Dakika Güncel DEVA Partisi'nden Kadın Sorunları Toplantısı - Son Dakika

Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Annesini darp eden şahıs tutuklandı Annesini darp eden şahıs tutuklandı
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 11 kişi feci şekilde can verdi Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 11 kişi feci şekilde can verdi

23:48
Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş
23:05
Biricik Suden’den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
22:49
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı
22:19
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
22:08
Endonezya’dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
SON DAKİKA: DEVA Partisi'nden Kadın Sorunları Toplantısı - Son Dakika
Advertisement
